Das Wahlalter für Europa- und Bundestagswahlen liegt in Deutschland bei 18 Jahren. Erst, wer volljährig ist, darf also mit seiner Stimme seinen politischen Willen ausdrücken und Repräsentanten wählen. Kommunalwahlen sind in manchen Bundesländern schon ab 16 Jahren freigegeben. Ist das richtig so?

"Wahlen ab 16!" – diese Forderung lesen wir seit Jahren immer wieder. Gemeint sind damit vor allem die Wahlen für die Zusammensetzung von Bundestag und Europaparlament. Denn das ist in Deutschland nur mit Erreichen der Volljährigkeit möglich. Im internationalen Vergleich liegen einige latein- und südamerikanische Staaten darunter: Brasilien, Ecuador, Nicaragua, Argentinien und Kuba haben das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt. Hier machen junge Menschen einen großen Teil der Gesamtbevölkerung aus. Weltweit liegt das Durchschnittsalter für Erstwähler allerdings eher bei 18 bis sogar 20 Jahren.



Warum ist das so?

"Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt." So steht es in Artikel 38 des Grundgesetzes. Dahinter steckt der Gedanke, dass zwischen Politik und dem einzelnen Wähler ein von rationalen Argumenten geleiteter Dialog stattfinden soll. Was es zum Wählen braucht, sind also mündige Bürgerinnen und Bürger. Die dafür nötige Verstandesreife, so das Argument der Befürworter, hätten junge Menschen mit 16 und 17 Jahren eher nicht. Die Identität der Heranwachsenden sei noch nicht ausreichend gefestigt.

Daran gibt es aber auch Kritik. Immer wieder zeige sich, dass auch junge Menschen sich für Politik interessieren, sich engagieren. Die im letzten Jahr durch Jugendliche auf der ganzen Welt durchgeführten Fridays-for-Future-Proteste werden gern als Beleg dafür herangezogen.

Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Ist es richtig das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen bei 18 Jahren zu belassen oder sollten auch 16-Jährige wählen dürfen? Oder habt ihr ein ganz anderes System (z.B. Wahlrecht ab Geburt durch Stellvertreter) im Sinn?

Ihr seid auch herzlich dazu eingeladen an dieser kleinen Umfrage teilzunehmen, die sich auf Bundestags- und Europaparlamentswahlen bezieht.

Wahlalter: Wählen ab 16 oder ab 18 Jahren?