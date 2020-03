Mehrere Bundesländer schränken seit Freitag, 20. März, die bürgerlichen Freiheiten weiter drastisch ein. Ausgangsbeschränkungen werden in Bayern und im Saarland umgesetzt, andere Bundesländer verbieten Treffen mit mehr als fünf Personen. Welche Maßnahmen sind für NRW sinnvoll?

Ausgangssperren. Das wäre eine nie dagewesene Einschränkung des öffentlichen Lebens, der persönlichen Freiheit. Dass eine solche Maßnahme in einer Demokratie nur im äußersten Notfall ergriffen werden darf, liegt auf der Hand. Was andere Länder mit einigem Erfolg in der Bekämpfung der Corona-Epidemie vorgemacht haben, ist in Deutschland jetzt teilweise auch Wirklichkeit geworden. Die Freiheit des Einzelnen wird mehr und mehr eingeschränkt. Denn in Bayern und im Saarland ist den Menschen seit heute nicht mehr freigestellt, das Haus zum Spaß zu verlassen. Es muss ein triftiger Grund vorliegen.

14 Tage Ausgangsbeschränkung

Diese Gründe sind unter anderen: Sport (nicht in der Gruppe), Arbeit, notwendige Einkäufe, Notfälle, Hilfe für andere. Das gemeinsame Angrillen im Park oder Geselligkeit in einer Bar wird es vorläufig für 14 Tage in Bayern und im Saarland nicht mehr geben. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder begründete diesen Schritt mit der Schwere der Situation, aber auch mit dem Fehlverhalten einiger BürgerInnen. Bayern werde sich jetzt, um die Zahl der Neuinfektionen niedrig zu halten, "eins zu eins" nach Österreich richten.

Frage der Woche: Wie sinnvoll haltet ihr die Maßnahme der Ausgangsbeschränkung bzw. -Sperre? Sollte der Staat die persönliche Freiheit so stark einschränken oder weiterhin auf das Verantwortungsbewusstsein einer mündigen Bürgerschaft vertrauen?