Der verarmte Milliardär aus dem Kreis der Gütersloher Fleischindustrie.



Habgierig und hochgradig verantwortungslos.

Fleischbaron und Multimilliardär Tönnies will sich vom Staat die Lohnkosten für seine möglicherweise von ihm ausgebeuteten Mitarbeiter erstatten lassen.

Diese Abkassierung sorgt für Fassungslosigkeit und Unverständnis.

Hat der Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück doch für den Corona - Ausbruch die Weichen selber gesetzt und nicht der Steuerzahler.

Sogar die Sub - Mafioso der Fleischbarone wollen sich ihre mögliche ausbeuterische Arbeitsweise vergolden lassen.

Wie weit will man diese Habgier noch treiben fragen sich jetzt sogar Politiker aller Couleur, die diesen Schwachsinn auch für Milliardäre erst geschaffen haben.

Sogar die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) missbilligt in Bild am Sonntag diese Dreistigkeit.

Der NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hält einen gesetzlichen Rechtsanspruch der Firma Tönnies und ihrer Subunternehmer sogar für denkbar, warnt aber in Bild am Sonntag vor dem Imageverlust.

Eine Prüfung durch den Landschaftsverband soll erfolgen.

Herr lass es nicht zu, dass sie von ihrer Hände - Arbeit leben können und vergib uns unsere Habgier. (Autor unbekannt)