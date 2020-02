Herner Liberale begrüßen Handy-Parken in Herne

Die Herner Liberalen begrüßen die Möglichkeit, ab sofort die Parkgebühr mit dem Handy bezahlen zu können: „Als wir am 28.02.2017 den Prüfantrag zum Bargeldlosen Parken in den Rat eingebracht haben, haben wir genau auf dieses Ergebnis gehofft“, so Thomas Bloch, Sprecher der FDP-Ratsgruppe. „Dass sich die Umsetzung doch etwas länger hingezogen hat, ist vor dem Hintergrund des erzielten Ergebnisses und der Integration des Bargeldlosen Parkens in die Strategie „Klimafreundliche Mobilität“ vertretbar. Die Verwaltung hatte seit Antragstellung immer wieder mal den aktuellen Sachstand zu diesem Thema kommuniziert“. so Thomas Bloch weiter.

Die Freien Demokraten freuen sich, dass sich zukünftig niemand mehr bei der Parkplatzsuche Gedanken machen muss, ob man genug Kleingeld dabei hat und die Parkgebühr wesentlich genauer abgerechnet werden kann. Dieser Service - zusammen mit dem in Aussicht gestellten Sensoring für die Parkplatzsuche - ist eine Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt und ein greifbares Beispiel, wie Digitalisierung das Leben in vielen Bereichen vereinfachen kann“, so Thomas Bloch abschließend.