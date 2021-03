Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen spricht sich dafür aus, weitere Spielstraßen einzurichten. Die Verwaltung soll beauftragt werden, eigene Vorschläge für die Einrichtung zusätzlicher Spielstraßen aufzuzeigen, um somit unter anderem die Wegesicherheit für Kinder und Jugendliche im Umfeld von Schulen und anderen Knotenpunkten für junge Menschen in unserer Stadt zu erhöhen. Dabei soll auch das Kinder- und Jugendparlament mit einbezogen werden. Zeitgleich braucht die Verwaltung eine Anlaufstelle, über die Anwohner mit eigenen Vorschlägen das Bild der Stadt mitgestalten können.

„Von Spielstraßen profitieren Kinder und Jugendliche im besonderen Maße“ sagt Anna Schwabe, Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für Kinder, Jugend, Familie. „Junge Menschen sind meist zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und finden im städtischen Raum immer weniger Platz in ihrer Nähe, um sich sicher entfalten zu können. Verkehrsberuhigte Bereiche sind gerade für sie wichtig.“ Fabian May, schulpolitischer Sprecher, ergänzt: „Für den motorisierten Individualverkehr sind zusätzliche Spielstraßen sicherlich eine größere Veränderung als für Radfahrer. Für Erwachsene ist es schwer möglich, sich die Hindernisse für junge Menschen vorzustellen. Es sollte wieder an mehr Stellen in unserer Stadt für junge Menschen möglich sein, vor der eigenen Haustür zum Beispiel mit dem Waveboard zu fahren oder ohne Sorge mit Kreide auf die Straße zu malen.“

Entsprechende Anträge haben die Grünen bei der Verwaltung eingereicht. Damit sollen nun sowohl im Ausschuss für Kinder, Jugend, Familie am 24. Februar sowie im Schulausschuss am 18. März vorbereitende Beschlussempfehlungen an den Rat gerichtet werden.