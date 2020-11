Diese Idee soll Schule machen: Seit vergangenen Montag findet der Unterricht an den weiterführenden Schulen in Herne gestaffelt statt. Insbesondere in den HCR-Bussen soll damit ein Gedränge vermieden werden.

Mit der Maßnahme übernimmt Herne eine Vorreiterrolle. Die Zahl junge Menschen, die morgens innerhalb einer kurzen Zeitspanne in die HCR-Busse steigen ist hoch. Seit Montag beginnt der Unterricht gestaffelt zwischen 7.30 und 8.45 Uhr. Das Angebot an Fahrten wurde in diesem Zeitraum deutlich ausgeweitet und die Abfahrzeiten angepasst.

Normalerweise sind 17 Busse zum Schulbeginn unterwegs. Diese Busse fahren nun zwei oder drei Runden. Die zusätzlichen Kosten, die durch diese Maßnahme entstehen, belaufen sich nach Angaben von HCR-Geschäftsführer Karsten Krüger auf rund 10000 Euro pro Monat. „Bisher ist der öffentliche Personennahverkehr kein Infektionsherd. Dazu haben wir viel beigetragen, durch Reinigung, durch Lüften an jeder Haltestelle und dadurch, dass die Klimaanlagen durchgehend laufen. Dennoch geht es um ein subjektives Gefühl“, stellt Krüger fest.

Seit August haben Stadt, Schulen, HCR und Bezirksregierung intensive Gespräche geführt. Das Ergebnis: Die Jahrgangsstufen 8 bis 10 haben später Unterricht, dadurch verschiebt sich der Unterricht nach hinten. Auch das Mittagessen findet gestaffelt statt. Klassen haben zudem die Möglichkeit, bis zu fünf Stunden pro Woche Distanzunterricht zu erhalten.

In den vergangenen Monaten hatte die HCR zwar zusätzlich zum normalen Linienfahrplan zu Schulbeginn und zu Schulende Busse eingesetzt. Diese seien jedoch in vielen Fällen mit einer hohen Zahl an Fahrgästen belegt gewesen. Die unterschiedlichen Anfangszeiten in den Schulen ermöglichen der HCR beim Einsatz gleicher Fahrzeugkapazitäten Zusatzfahrten mit einem zeitlichen Versatz anzubieten. Die Nachfrage im regulären Verkehr der Linien 311, 312, 321, 324, 329, 333, 351, 362 und 391 verteilt sich durch diese Staffelung deutlich besser.

Der erste Eindruck: Schon am ersten Tag waren die Busse deutlich leerer als bisher und die Rückmeldung der Schulen waren positiv, teilte die HCR mit. Krüger: „Eventuell müssen wir an einigen Stellen nachjustieren, aber bisher sind wir sehr zufrieden.“ Die HCR wird den weiteren Bedarf täglich analysieren und zielgerichtet anpassen.