Am Übergang vom Europaplatz zur Bahnhofstraße entsteht mit dem Europagarten ein neues Gebäude, das den südlichen Eingangsbereich in die Fußgängerzone aufwertet. „Für uns geht mit dem Abriss des Adler-Gebäudes und dem Neubau des Europagartens ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung" betonte Oberbürgermeister Frank Dudda.



In den Europagarten, den der Kölner Architekt Michael Mayer entworfen hat, wird im Erdgeschoss ein Lebensmittelhändler einziehen. Außerdem gibt es Platz für Praxen und Büros sowie eine Kindertagesstätte. Die Einrichtung wird mit 950 Quadratmetern Fläche in der ersten Etage untergebracht. Den Außenbereich von gut 800 Quadratmetern erreichen die Kleinen dennoch ebenerdig. Das Dach des Lebensmittelmarktes wird als hochwertige Grünfläche gestaltet und bildet die Freifläche für die Kindertageseinrichtung, die sich terrassenförmig in Richtung des LWL-Museums für Archäologie fortsetzt.

Mayer-Entwurf setzte sich gegen vier weitere Ideen durch



„Die Neuentwicklung des Europagartens im Zentrum von Herne stellt eine nachhaltige, innovative und inklusive Lösung für städtebauliche Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels und der Anpassung daran dar. Deshalb freuen wir uns als Eigentümer darauf, unsere neue Firmenzentrale in dieses Gebäude zu verlegen“, erklärte Gernot Engler, Geschäftsführer der mit dem Projekt beauftragten Immobilienfirma.

Der Entwurf von Michael Mayer hatte sich in einem Architekturwettbewerb gegen vier weitere Ideen durchgesetzt. Zunächst wird die Engler-Gruppe das alte Adler-Gebäude komplett abreißen, um dann mit dem Neubau zu beginnen. Start für den Abriss des Gebäudes ist am Freitag, 6. März. Dann beginnen die Bagger mit den Arbeiten.