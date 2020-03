Auf die Frage, welcher Ort in Nordrhein-Westfalen das schönste Rathaus hat, geht ein Wettbewerb des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung nach. Dabei kann auch online für das Herner Rathaus abgestimmt werden.



Das Gebäude am Friedrich-Ebert-Platz ist eines von insgesamt 74 nominierten Rathäusern für den Titel „Schönstes Rathaus in NRW“. Für die Social-Media-Aktion des Ministeriums führte Oberbürgermeister Frank Dudda in einem Vorstellungsvideo durch das aus dem Jahr 1912 stammende Gebäude: „Das Rathaus erzählt die Geschichte der Stadt, es erzählt von dem Wohlstand des Bergbaus, dem Wandel und dem Wunsch nach Revitalisierung.“

Auszeichnung in Stadthalle Wuppertal



Das Rathaus, das die meisten Stimmen erhält, gewinnt und wird von Ina Scharrenbach, Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums in der Wuppertaler Stadthalle ausgezeichnet. „Unsere Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Mit der Aktion wollen wir die wertschätzende Haltung gegenüber den kommunalen Vertretern zum Ausdruck bringen, die sich tagtäglich, meist ehrenamtlich für unsere Demokratie vor Ort einsetzen“, erläutert Scharrenbach die Intention des Wettbewerbs.

Mit dem Hashtag "#schönstesRathausinNRW" startete die Social-Media-Aktion des Ministeriums bereits Mitte September vergangenen Jahres. Nutzer konnten online Vorschläge für das in ihren Augen schönste Rathaus einreichen. Die kommunalen Vertreter stellten von Dezember bis Mitte Februar die vorgeschlagenen Verwaltungssitze im Rahmen eines Videos in den Sozialen Medien des Ministeriums vor.