Mit einer Kanalsanierung in der Claudiusstraße beginnt die Stadtentwässerung Herne (SEH) am Montag, 9. März.

Die Arbeiten starten an der Heidstraße und enden nach voraussichtlich fünf Wochen an der Heimstraße. Anschließend werden die Schächte saniert.

Während der Bauzeit können bis in die späten Abendstunden Heizaggregate in Betrieb sein, da der zur Reparatur des defekten Kanals eingezogene Kunststoffschlauch aushärten muss.