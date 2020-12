Die Arbeitslosigkeit ist auch im November gesunken. Diese Entwicklung ist aus Sicht der Agentur für Arbeit mit Vorbehalt zu betrachten. Das Vorweihnachtsgeschäft sorgte zwar für leichte Belebung, weitergehende positive Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt seien jedoch kaum erkennbar.



Der in den vergangenen Jahren stets beobachtete Trend, dass sich die Zahl der Arbeitslosen in der zweiten Jahreshälfte verringert, scheint sich 2020 zu wiederholen. Trotz des zweiten Lockdowns beobachtete die Agentur für Arbeit in Herne eben diese Entwicklung, die im August begann.

Das Weihnachtsgeschäft wirkt sich aus und die Logistikzentren haben viel zu tun. Aber: Von einer boomenden Wirtschaft zum Fest kann aber nicht die Rede sein. Noch immer herrscht vielerorts Unsicherheit. Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist nach wie vor auf Eis gelegt und ein Blick auf das Vorjahr zeigt insgesamt deutlich mehr Arbeitslose.

Im November zählt die Agentur für Arbeit in Herne über beide Rechtskreise hinweg (Agentur für Arbeit und Jobcenter) 9152 Arbeitslose. Gegenüber dem Vormonat sind das 128 Arbeitslose mehr. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt jedoch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um gut ein Fünftel. Im Vorjahr um diese Zeit gab es 1650 Personen weniger Menschen, die in Herne ohne Arbeit waren. Die Arbeitslosenquote ist zwar von Oktober auf November um 0,1 Prozent gesunken und beträgt aktuell 11,6 Prozent. Im letzten Jahr um diese Zeit lag sie aber nur bei 9,5 Prozent. Viele Unternehmen würden bei Neueinstellungen verhalten agieren, stellt Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Bochum, die für Herne zuständig ist, fest. Zurzeit sei Kurzarbeit ein wichtiges Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Neukirchen-Füsers: "Der Blick in die Zukunft ist versehen mit Hoffnung. Die Spuren der Pandemie werden aber ohne Zweifel im neuen Jahr erkennbar sein.“

Von den 9152 Arbeitslosen im November wurden 2312 im Bereich der Versicherungsleistung (Agentur für Arbeit) betreut. Das sind 33 Personen beziehungsweise 1,4 Prozent mehr als im Vormonat. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt mit 529 Personen beziehungsweise 29,7 Prozent einen deutlichen Anstieg. Im Rechtskreis der Grundsicherung (Jobcenter) waren im November 6840 Menschen registriert, das ist ein Minus von 161 Personen (2,3 Prozent) gegenüber dem Oktober und verglichen mit dem November vor einem Jahr ein Plus von insgesamt 1121 Arbeitslosen (19,6 Prozent).

Bei der Agentur für Arbeit waren im November 994 Arbeitsstellen im Bestand gemeldet. Gegenüber dem Oktober ist das ein Rückgang von 10 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es 214 Stellen beziehungsweise 17,7 Prozent weniger. Neu meldeten die Arbeitgeber im November 204 Arbeitsstellen, also 29 Stellen beziehungsweise 12,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind 2084 neue Stellen eingegangen. Das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 627 beziehungsweise 23,1 Prozent.

Mit Beginn des zweiten Lockdowns hat sich die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeit neu angezeigt haben, verdoppelt. Zeigten im Oktober noch 24 Betriebe mit 98 Mitarbeitern Kurzarbeit neu an, so sind es einen Monat später 66 Unternehmen mit 494 Mitarbeitern. Insgesamt verzeichnet die Agentur für Arbeit damit 1201 Kurzarbeitanzeigen für möglich betroffene 13577 Mitarbeiter seit Beginn der Pandemie. Welche Unternehmen und wie viele Mitarbeiter letztendlich Kurzarbeitergeld beziehen, kann jedoch erst zeitverzögert genau ermittelt werden.

Die Unterbeschäftigung sank leicht. Die Agentur verzeichnete im November einen Rückgang um 89 Personen beziehungsweise 0,7 Prozent. Insgesamt waren im November 12763 Personen in der Unterbeschäftigung registriert. Verglichen mit dem November vor einem Jahr sind es aktuell 1059 Personen beziehungsweise 9 Prozent mehr.