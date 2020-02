Drei Männer testen auf dem Parkplatz des Technischen Rathauses Lasten-Fahrräder. Umweltdezernent Karlheinz Friedrichs, Josef Becker, Fachbereichsleiter Tiefbau und Verkehr, und Achim Wixforth, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, stellten die neuen Transportmittel der Presse vor.

Auf zwei dieser elektrisch angetriebenen Fahrräder können die Mitarbeiter zurückgreifen. Damit kommen sie zügig am dichten Verkehr vorbei auf dem Radweg zu einem Termin. „Die Lastenräder sind einer der Bausteine in unserem Gesamtkonzept der klimafreundlichen Mobilität. Wir wollen weg davon, nur in der Freizeit Fahrrad zu fahren und hin dazu, die Lastenfahrräder als Transportmittel bei der Verwaltung einzusetzen“, sagt Karlheinz Friedrichs.

Und das geht zum Beispiel so: „Wir tauschen gerade einige Computer aus. Da packe ich drei davon vorne in den Lastenbereich und fahre vom Technischen Rathaus zu den Kollegen von der IT an den Westring“, sagt Holger Zepper vom Fachbereich Umwelt- und Stadtplanung. Den Elektroantrieb würde er nur an einer Brücke dazu schalten. Mit bis zu 180 Kilogramm kann das Fahrrad beladen werden, die Transportbox hat ein Volumen von 185 Litern. 100 Kilometer kommt man mit einer Akkuladung.

Auch im Fachbereich Vermessung wurden die ersten Fahrten gemacht. Achim Wixforth: „Die Lastenräder können den Stadtverkehr auf alle Fälle entlasten. Wenn die Räder gut angenommen werden, können wir uns vorstellen, weitere anzuschaffen.“

Josef Becker ist passionierter Radfahrer. Das Fahrgefühl auf dem Lastenrad ist für ihn völlig anders. "Ich fahre jeden Tag Fahrrad und ich muss sagen, dass das Lastenrad vom Lenken her völlig ungewohnt ist.“ Becker ist trotzdem vom Konzept überzeugt.

Übrigens: Durch das Förderprogramm „Emissionsarme Mobilität“ des Landes können alle Bürger einen Zuschuss bei der Anschaffung eines elektrisch angetriebenen Lastenrads bekommen. Informationen dazu hat die Bezirksregierung in Arnsberg.