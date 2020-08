Laut WDR Recherchen werden in NRW Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nur lückenhaft getestet. Das WDR Magazin Westpol hat hierzu 54 Gesundheitsämter in NRW zum Thema befragt und von 37 Antworten erhalten. Während in Remscheid kein Ermessensspielraum gesehen wird und alle Kontaktpersonen getestet werden, entscheidet zum Beispiel das Gesundheitsamt Dortmund im Einzelfall. Dort geht man davon aus, dass ohnehin die Quarantänezeit eingehalten wird.

Lediglich ein Drittel der Gesundheitsämter in NRW folgt den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, nach denen alle Personen, die länger als 15 Minuten lang nahen Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, auf das Virus getestet werden sollten.

Zudem seien laut WDR Recherchen die Corona-Hotlines nur zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) erklärte hierzu, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in NRW "völlig kommunal" verfasst sei. Daher gäbe es große Differenzen bei der Erreichbarkeit.

Generell gaben viele der befragten Gesundheitsämter in NRW an, einerseits an der Belastungsgrenze oder schon darüber zu arbeiten, andererseits seien ärztliche Stellen trotz Genehmigung seit Februar 2020 noch immer unbesetzt. Besonders Städte mit hohen Schulden seien davon betroffen. Als vorläufige Notlösung würden Mitarbeiter aus anderen Bereichen im Gesundheitsdienst eingesetzt, was allerdings an ihren ursprünglichen Arbeitsorten zu Mangel führen würde. Bund und Länder würden zwar die Notwendigkeit sehen und Hilfe in Aussicht stellen, daran zweifeln allerdings viele.

Nachrichtenquelle:

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/corona-kontaktpersonen-oft-nicht-getestet-100.html