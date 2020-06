Mathias Grunert, Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Sodingen, lädt interessierte Bürger zur Sprechstunde ein. Sie findet am Mittwoch, 17. Juni, von 16 bis 18 Uhr im Bürgersaal der Akademie Mont-Cenis, Mont-Cenis-Platz 1, statt.

In der Sprechstunde können die Bürger ihre Sorgen und Probleme ansprechen sowie Lösungsmöglichkeiten diskutieren.

Voranmeldung notwendig

Um den geltenden Hygienevorschriften Rechnung tragen zu können, wird gebeten, einen Nasen- und Mundschutz zu tragen. Eine Hygienestation zur Desinfektion steht am Veranstaltungsort zur Verfügung. Eine Voranmeldung unter Tel. 02323/163403 oder per E-Mail an ratsangelegenheiten@herne.de ist aufgrund der aktuellen Situation notwendig.