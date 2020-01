Nachdem das letzte Quartal im alten Jahr mit einer Arbeitslosenquote in Herner von weniger als 10 Prozent aufwartete, lag die Quote im Januar über dieser Marke. Vor allem auslaufende Verträge zum Quartalsende ließen die Arbeitslosigkeit steigen.

In Herne zählt die Agentur für Arbeit aktuell 8309 Arbeitslose über die beiden Rechtskreise hinweg (Agentur für Arbeit und Jobcenter). Verglichen mit dem Vormonat sind das 608 arbeitslose Personen mehr. Die aktuelle Entwicklung sei typisch für den Januar. Ein Blick auf das Jahr zuvor zeigt, dass damals der Anstieg von Dezember auf Januar ähnlich hoch war. Laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung bleibt das erste Quartal auf dem Arbeitsmarkt robust und die Aussichten positiv.

Die Auswertungen zeigen: Noch immer sind es 515 arbeitslose Personen weniger als zu Beginn des letzten Jahres. Zwar stieg die aktuelle Arbeitslosenquote verglichen mit dem Dezember um 0,7 Prozentpunkte an und wurde wieder zweistellig. Im Januar vergangenen Jahres lag sie jedoch bei 11,3 Prozent und damit um 0,8 Prozentpunkte höher als heute.

Sebastian Brimberg, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Herne: "Die Prognosen für den Arbeitsmarkt bleiben gut und Herne ist eine Stadt mit immer mehr Potential." Er geht davon aus, dass die Zwanzigerjahre von der fortschreitenden Digitalisierung geprägt werden, welche Folgen das langfristig haben werde, sei noch nicht abzuschätzen.