In der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll Geschlechtergerechtigkeit stärker in den Fokus gerückt werden. Wie das Ziel erreicht werden kann, wurde nun in einem virtuellen Seminar erörtert.



Die Themen Gender und Diversität werden im kommenden Kinder- und Jugendförderplan verankert. Damit sei sichergestellt, dass sie im kommenden Kinder- und Jugendförderplan verankert seien. Damit verbunden seien Ressourcen, die für einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung stehen, kündigte Nikolai Ammann an, der zu den Organisatoren des virtuellen Seminars gehört.

Die sechsstündige Veranstaltung wurde gemeinsam von der städtischen Jugendförderung, dem Büro für Gleichstellung und Vielfalt, der Schulsozialarbeit und der Partnerschaft für Demokratie organisiert. Unterstützt wurden sie von der Fachstelle Gender & Diversität aus Essen und den beiden Landesarbeitsgemeinschaften Mädchenarbeit und Jungenarbeit.

Dem Seminar ging eine dreimonatige Vorbereitungsphase voraus, in der die Fachkräfte an digitalen Selbstlernkursen teilnahmen und erste Ideen austauschten. Die Ergebnisse werden in den nächsten Monaten in einem neu zu schaffenden Arbeitskreis aufgegriffen und weiterentwickelt. Stephanie Jordan, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend, Familie: „Im Lockdown können wir nicht so intensiv mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wie es sich unsere Fachkräfte wünschen. Wir warten aber nicht einfach ab, bis wir unsere Angebote wieder voll für junge Menschen in Herne öffnen können, sondern nutzen die Zeit für die Weiterentwicklung unserer Arbeit."

Neben einer Videokonferenz wurden vier weitere Online-Tools genutzt, um an den Strukturen und Konzepten zu arbeiten. Davon wird vieles auch in anderen Arbeitsprozessen im Fachbereich Kinder, Jugend, Familie zum Einsatz kommen.