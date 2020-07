Bei einem erneuten Vor-Ort-Termin an der Uhlandstraße, zu dem die CDU-Fraktion geladen hatte, konnten weitere Erfolge bei der Parksituation erreicht werden. Die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter sagten zu, kurzfristig einen Kompromiss zu erarbeiten und damit weiteren Parkraum zu schaffen.

Die Rede sei von sechs bis acht Parkplätzen, so die CDU in einer Pressemitteilung. Bis Ende August soll die Überprüfung durch die Verwaltung abgeschlossen sein. Das Ergebnis wird im Anschluss den Anwohnern vor Ort präsentiert und erläutert.

Die CDU-Fraktion hatte mehrfach bei der Verwaltung auf den bestehenden Parkdruck hingewiesen und um rasche Lösungen gebeten.

Die Anwohner der Uhlandstraße beklagten bei der Veranstaltung auch, dass aufgrund der uneinheitlichen Pflasterung (teils Gehwegwegplatten, teils Verbundsteine) selbst die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) bei der Parkraumüberwachung an ihre Grenzen stießen. Mal würden die parkenden Fahrzeuge auf den Abschnitten, die mit Verbundsteinen ausgerüstet sind, mit „Knöllchen“ versehen, mal nicht. „Selbst für die KOD-Mitarbeiter ist oftmals unklar, ob dort geparkt werden darf oder nicht“, weiß die Stadtverordnete Barbara Merten zu berichten.

Außerdem bereiten die abgemeldeten Pkw, die in der reinen Wohnstraße und verkehrsberuhigten Zone deponiert werden, den Anwohnern weiterhin Ärger.

Die zuständigen Mitarbeiter des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr bestätigten der Straße einen schlechten Allgemeinzustand. Eine komplette Neugestaltung sei allerdings derzeit aus finanziellen Gründen nicht möglich. Gleiches gelte für eine Überprüfung des Durchgangsverkehrs, der durch die verkehrsberuhigte Straße fließt. Dafür fehlten laut Verwaltung die Kapazitäten bei der zuständigen Polizei. Barbara Merten: „Diese Überwachung wäre eigentlich dringend nötig. Die Straße wird als Abkürzung genutzt und hat in der Tat ein hohes und temporeiches Verkehrsaufkommen. Auch ist uns die Rücksichtslosigkeit verschiedener Autofahrer aufgefallen. Es darf nicht erst ein Unfall geschehen, damit es zu einer Verbesserung der Gesamtsituation kommt.“ Bürger und Mitglieder der CDU-Fraktion im Rat der Stadt und in der Bezirksvertretung Sodingen beim Informationsaustausch an der Uhlandstraße. Foto: CDU