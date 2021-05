Der Glasfaserausbau geht voran: Im nächsten Jahr sollen 15 weitere städtische Schulen und die Hibernia-Schule ans Glasfasernetz angeschlossen werden.



Damit läuft der Glasfaserausbau an allen 46 Schulen oder wurde bereits fertiggestellt. Für 30 Standorte konnte die Stadt bereits in den vergangenen Jahren verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten finden. Nun hat die Bezirksregierung Arnsberg die Förderung für den Anschluss der verbleibenden 16 Schulstandorte zugesagt.

Oberbürgermeister Frank Dudda und Patrick Helmes, Geschäftsführer der Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet (TMR), unterzeichneten im Rathaus den Vertrag für den Betrieb des Glasfasernetzes.

Das Glasfaserkabel bestimmt die maximale Leistung, die theoretisch möglich ist. Die Herner Schulen werden so ausgestattet, dass Uploads im selben Tempo wie Downloads möglich sind. Normalerweise ist der Upload langsamer und es gibt manchmal Sprünge in der Leistungsfähigkeit. Helmes: Schüler haben es genau wie Firmen verdient, einen Anschluss mit hoher Leistungsfähigkeit zu haben.“ Warum das so wichtig ist, konnte Andreas Merkendorf, Leiter des städtischen Fachbereichs Schule und Weiterbildung anschaulich machen: „Eine durchschnittliche Realschule in Herne hat 600 Schüler. Wenn am Ende einer Unterrichtsstunde alle Jugendlichen ihre gelösten Aufgaben hochladen, geht jedes reguläre Netz in die Knie. Unser Netz soll das aber schaffen. Der Glasfaseranschluss ist ein Meilenstein für die Herner Schulen.“

Wenn die Kabel erst einmal liegen, erfolgt der Innenausbau, damit Internetanschlüsse in die Klassenzimmer kommen und WLAN eingerichtet werden kann. Im nächsten Schritt brauchen Kinder und Lehrer die passenden Endgeräte. Dann können Lehrer ihre Konzepte für den digitalen Unterricht umsetzen.

Den baulichen Part übernehmen die Stadtwerke. Sie pflegen eine langjährige Partnerschaft mit der TMR und werden bis 2022 die Kabel für die Schulen verlegen. Es geht insgesamt um 11 Kilometer, von denen 3,5 Kilometer im Tiefbau verlegt werden müssen. „Das bedeutet, wir werden mit Schippe und Bagger die Straße aufmachen. Den größten Teil der Kabel können wir in Leerrohre einziehen, die bereits liegen. Das bedeutet für die Anwohner eine deutlich geringere Belastung“, so Vorstand Ulrich Koch.

Zur Finanzierung trägt die Bezirksregierung Arnsberg einen großen Teil bei. Rund 1,2 Millionen Euro stellt sie für den Anschluss der städtischen Standorte zur Verfügung. Dazu kommt eine Förderung in Höhe von rund 50000 Euro für den Anschluss der Hibernia-Schule. Ein Ausbau dieser Art sei ein kostenintensives Thema, weiß Michael Opitz von der Gigabit-Geschäftsstelle der Bezirksregierung. „2018 hat das Land sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2025 das ganze Bundesland flächendeckend ans Glasfasernetz anzuschließen. Die Schulen sollen bis Ende 2022 angeschlossen sein.“