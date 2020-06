Mit Förderung durch den Verkehrverbund Rhein-Ruhr (VRR) lässt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Bogestra zehn Fahrtreppen an den U-Bahnhöfen Hölkeskampring, Herne-Mitte und Berninghausstraße erneuern. Die neuen Fahrtreppen sollen deutlich zuverlässiger sein als die alten.

Unter anderem durch sanftere Fahrkurven im Anlauf, beleuchtete Auf- und Abgänge sowie farblich gekennzeichnete Stufen die Barrierefreiheit erheblich erhöht. Die vier Fahrtreppen an der Haltestelle Hölkeskampring wurden bereits ausgetauscht und konnten Ende Januar in Betrieb genommen werden.

Nun folgt die zweite Treppe an der Haltestelle Berninghausstraße. Vorbereitende Arbeiten werden bereits durchgeführt. Am Dienstag, 30. Juni, wird die Fahrtreppe an der Bochumer Straße Höhe Hausnummer 192 von 6 bis circa 15 Uhr gewechselt. Die Fahrspur der Bochumer Straße in Fahrtrichtung Bochum wird an diesem Tag im Montagebereich von der Hausnummer 188 bis 190 eingeengt werden. In Richtung Bochum wird der Verkehr über den Linksabbieger zur Berninghausstraße geradeaus geführt. Im Bereich der Berninghausstraße (Hausnummer 22 bis 26) wird ab Montag ein Halteverbot eingerichtet. Das ist notwendig, damit hier der Transporter stehen kann, der die Fahrtreppe liefert.

Weitere Installationsarbeiten folgen in den kommenden Wochen. Die Fahrtreppen werden voraussichtlich Anfang Juli in Betrieb gehen.