Anfang Juni hatte sich die Herner Bürgerinitiative „Dicke Luft“ in einem offenen Brief an die NRW-Umweltministerin Frau Heinen Esser gewandt. Darin wurde die Sorge geäußert, das es auch im Umfeld der Fa. Suez eine Belastung bei selbstangebautem Gemüse durch PCB und anderen Giftstoffen geben könnte. Es wurde eine Beprobung gefordert, wie sie schon in Herne Horsthausen

durch das LANUV durchgeführt wurde. Dort gibt es eine Belastung durch die Fa. Silex.

Die Redaktion vom ZDF Länderspiegel ist auf dieses Schreiben aufmerksam geworden. Da es in mehreren NRW Städten die Problematik gibt wurde Beitrag geplant.

Nach erster Kontaktaufnahme und Vorgesprächen kam Anfang Juli ein Aufnahmeteam nach Herne.

BI-Mitglieder*innen und Anwohner*innen wurden zu dem Thema interviewt. Auch bei der Fa. Suez

wurde eine Interviewanfrage gestellt, diese hat sich aber nur schriftlich geäußert.

Am 24. Und 25.07 wurde der Beitrag im ZDF gesendet.

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/pcb-belastung-in-herne-100.html

https://www.zdf.de/politik/laenderspiegel/herne-besorgt-wegen-pcb-belastung-100.html