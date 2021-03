Die Piraten-Partei übt Kritik an der städtischen Verkehrsplanung. Sie sieht Radfahrer gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern benachteiligt. Angekündigte Projekte seien bisher nicht umgesetzt worden, so zum Beispiel ein Parkhaus für Fahrräder am Hauptbahnhof Wanne-Eickel und mehrere Brücken über den Rhein-Herne-Kanal.

Bei der Planung von Straßen würde der Radverkehr nur eine untergeordnete Rolle spielen, auch habe es den Anschein, dass viele Maßnahmen für den Radverkehr nichts oder möglich wenig kosten sollen. Als Beispiel dafür nennen die Piraten die "umstrittene Öffnung der Hauptstraße". Der radgerechte Umbau der Sodinger Straße werde nicht einmal aus Mitteln der Stadt betrieben. Hierfür sei das Land zuständig. Eine Anfrage bei der Stadt habe ergeben, dass diese keine Projekte für ein Programm angemeldet habe, die zu 100 Prozent gefördert würden. Solche Fördermöglichkeiten seien allerdings vorhanden. Dies sei "besonders peinlich" für die Stadt.

Nach Einschätzung der Partei reichen die zwei vorgesehenen Stellen für die Planung des Radverkehrs in Herne nicht aus, diesen in unserer Stadt voranzubringen. Dabei seien viele Anregungen bereits in der letzten Ratsperiode formuliert worden. Das Fazit formuliert Piraten-Mitglied Lars Wind: "Projekte und Bedarf gibt es genug in unserer Stadt. Geld ist auch da. Was aber fehlt, sind die Ressourcen, ein eigenständiges Konzept für den Radverkehr und offensichtlich der politische Wille, sich diesem Thema zu widmen."