Wenn die Temperaturen fallen, kommen auf Radfahrer zusätzliche Unfall-Risiken zu. Nicht gepflegte Radwege bilden mit Laub, Matsch, Eis und Schnee gefährliche Fallen für Zweiradnutzer. Der ADFC fordert die Kommunen dringend auf, die vorhandenen Radwege ebenso wie Fußwege prioritär in den Winterdienstplan aufzunehmen.

"Die oft gesehene Praxis von Straßenmeistereien, Schnee und Laubhaufen auf Rad- und Fußwege zu räumen, ist vollkommen inakzeptabel. Wenn Deutschland ein Fahrrad-Land werden will, und so ist es politisch gewollt, dann müssen wir auch diesen Spieß umdrehen", sagt Michael Thomasen vom Herner Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Dabei ist die Rechtslage eindeutig. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs sind Kommunen verpflichtet, verkehrswichtige Radwege zu räumen. Wenn ein Radfahrer ohne eigenes Verschulden auf einem ungeräumten Radweg stürzt, ist die Kommune in der Haftung. Thomasen: „Jede Straße, jeder Radweg ist potenziell verkehrswichtig für Radfahrer. Deshalb sollten alle Wege von vermeidbaren Sturzfallen befreit sein.“ In den Niederlanden ist die prioritäre Räumung von Rad- und Gehwegen schon Standard. Eine solche Priorisierung des Radverkehrs beim Winterräumdienst fordert der ADFC auch für Deutschland.

Rein rechtlich dürfen Radfahrer auf die Fahrbahn ausweichen, wenn ein Radweg durch Schnee, Eis oder Laubmassen nicht befahrbar ist. Eine echte Lösung stelle diese Regelung aber nicht dar, so der ADFC. Viele Radfahrer sehen sich deshalb bei fehlendem Winterdienst gezwungen, ins Auto oder Busse und Bahnen zu steigen. Thomasen: „Die Niederlande zeigen, dass man mit einem fantastischen Radwegenetz und einem sehr guten Winterdienst das Fahrrad zu einem Ganzjahres-Verkehrsmittel für alle machen kann."

Autofahrern rät der ADFC, ihre Fahrweise auf schlechte Sichtverhältnisse und rutschige Fahrbahnen einzustellen. Statt des vorgeschriebenen Überholabstands von 1,50 Metern sollten sie besser zwei Meter Abstand beim Überholen von Radfahrern halten.

Winterliche Verhältnisse erfordern aber auch ein vorsichtigeres Verhalten der Radfahrer. Der ADFC empfiehlt bei rutschigen Wegen: Tempo reduzieren, Abstand halten und besonders bei fester Schneedecke und Glätte in Kurven weder treten noch bremsen. Lässt sich das Bremsen nicht vermeiden, muss es frühzeitig und maßvoll geschehen. Bei schlechten Sichtverhältnissen gilt natürlich: Licht an.