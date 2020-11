Die Stadtverwaltung hat beschlossen, dass der Unterricht an den Schulen gestaffelt wird. Vom 16. November an starten Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen und die Gesamtschulen zeitversetzt.

Der Krisenstab beschloss die Maßnahme, die vorerst bis zu den Osterferien gelten soll, am vergangenen Donnerstag. Die Weiterführenden Schulen hatten in Abstimmung mit der Schulaufsicht zuvor grünes Licht für den Vorschlag der Stadt zur Staffelung der Anfangszeiten gegeben. Die Regelungen gelten für die Klassen 5 bis 10. Der Unterrichtsbeginn liegt je nach Schulform zwischen 7.45 und 8.45 Uhr.

Schulen informieren ihre Schüler direkt

Über die genauen Unterrichtszeiten werden die von der Maßnahme betroffenen Schulen ihre Schüler gesondert informieren. Jede Schule habe sich individuell gute Gedanken zur Umsetzung gemacht, teilte das Presseamt der Stadt mit. Da die Maßnahme ab dem 16. November greift, haben die Eltern nun noch einige Tage Zeit, sich auf diese Änderungen einzustellen.

Stadt, HCR und Schulleitungen haben das Modell seit August in enger Abstimmung entwickelt. Die Schulaufsicht der Bezirksregierung in Arnsberg habe das gesamte Verfahren wohlwollend unterstützt. Alle Beteiligten hoffen, so einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können. Herne ist die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, die diesen Weg für alle Weiterführenden städtischen Schulen geht.

Laut Neufassung der Corona-Schutzverordnung dürfen Musikschulen wieder öffnen. Der Krisenstab hat entschieden, dass trotz der angespannten Infektionslage auch in Herne dieses wichtige Kultur- und Bildungsangebot wieder angeboten werden soll. In Abwägung zwischen dem lokalen Infektionsgeschehen und dem Bildungsbedürfnis soll der Musikschulbetrieb in Form von Einzelunterricht und digitalem Lernen erfolgen. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 30. November.