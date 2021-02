Die Schillerschule in Herne bleibt am Montag, 8. Februar geschlossen. Schnee und Kälte sorgen dafür, dass die Notbetreuung der Grundschule nicht stattfinden kann. Die gesamte Schülerschaft hat deswegen einen Tag schneefrei, auch der Distanzunterricht fällt aus.

Auf der Homepage der Schule wurde am Sonntag, 7. Februar die Entscheidung veröffentlicht: "Liebe Eltern, aufgrund der unsicheren, ungewissen Wetterbedingungen durch Schneefall und Kälte kann die Notbetreuung in der Schule nicht gewährleistet werden. Deshalb bitten wir alle Eltern Ihre Kinder morgen zu Hause zu betreuen. Die Kinder erhalten für morgen „schneefrei“. Der Wochenplan muss nicht abgeholt werden. Die Aufgabe für morgen lautet: Ab in den Schnee!"

Distanzunterricht fällt aus

Andere Grundschulen in Herne halten an diesem Montag den Distanzunterricht aufrecht. Ob Schule wegen besonderer Witterungsbedingungen ausfällt, entscheiden der jeweilige Schulträger und die Schulleitung. Das Schulministerium schreibt zum Thema "Schneefrei", bei dieser Entscheidung seien "neben der Sicherheit des Schulgebäudes und des Schulgeländes auch Fragen der Schülerbeförderung, die Vermeidung von Unterrichtsausfall und der bestehende Betreuungsbedarf insbesondere für jüngere Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen."

Gebauer: Unterrichtsausfall vermeiden

Der Schule muss dafür sorgen, dass der Schulweg ungefährlich ist. Aber seit Mitte Dezember findet in ganz Nordrhein-Westfalen kein Präsenzunterricht mehr in den Schulen statt. Die allermeisten Kinder müssen für ihren Unterricht seit Wochen keinen Fuß vor die Tür setzen. NRW-Schulministerin Gebauer hatte in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass Schule auch unter Corona-Bedingungen dringend stattfinden müsse. Unterrichtsausfall sei zu minimieren.