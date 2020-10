Wo sind die Radfahrer?

Auch in Herne standen am Donnerstag die ÖPNV-Räder still.

Da stellt sich doch die Frage: Wo bleiben die Pendler mit ihren Fahrrädern?

Vereinzelnt konnte man sie beobachten aber wie steht's von Lobbyisten gefordert: Wir benötigen mehr Fahrradstraßen - konnte ich leider nicht erkennen!

Kann aber bestätigen, der Andrang in Naherholungszonen ist nach wie vor ungebrochen.

Fazit: Der ÖPNV muss vorrangig stark verbessert werden damit Berufspendler zügig zu ihren Arbeitsplätzen gelangen!!