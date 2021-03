Trotz hoher Inzidenzzahlen gibt es bislang kein städtisches Testzentrum in Herne. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen kritisiert das Tempo. Sie erwartet "vorausschauendes Handeln der Stadtspitze" und fordert mindestens ein Testzentrum pro Stadtbezirk.

Nach Angaben des Krisenstabes beginne die Verwaltung gerade erst mit dem Aufbau einer Infrastruktur für ein Testzentrum in Herne. Für den Fraktionsvorsitzenden Thomas Reinke stellt sich die Frage, wie es sein kann, dass in einer Stadt mit den höchsten Inzidenzzahlen im Ruhrgebiet die Planungen noch nicht weiter fortgeschritten sind: „Da passt etwas nicht zusammen. Um uns herum werden bereits Testzentren eröffnet, aber Herne nimmt jetzt Gespräche auf? Das dauert deutlich zu lang. Wir erwarten von der Stadtspitze eine deutlich höhere Priorisierung.“

Essen eröffnete beispielsweise bereits am vergangenen Dienstag in der Grugahalle ihr Testzentrum. Andere Städte in Nordrhein-Westfalen haben sogar noch früher Testzentren in Betrieb genommen. In Herne hingegen stehe man noch am Anfang des Weges, signalisiere nun erste Gespräche unter anderem mit dem Deutschen Roten Kreuz. Reinke: „Unabhängig von der Lieferbarkeit der Corona-Tests, hätte deutlich früher gehandelt werden können."

Längst hätte man den Menschen kostenlose Tests zur Verfügung stellen müssen. Außerdem habe man es versäumt, Gespräche mit privaten Betreibern von Testzentren zu führen. Darüber hinaus sei es nicht ausreichend, den Menschen nur ein Testzentrum in Herne anzubieten. Reinke: „Andere Städte sind uns da weit voraus. Wir erwarten, dass unsere Verwaltung vorausschauend agiert, um selbst bei den hohen Infektionszahlen aktive Maßnahmen entwickeln zu können. Wer immer nur reagiert, ist oft einen Schritt zu spät.“