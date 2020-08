Unterstützung für die Herner Tafel

Voller Motivation und unter Corona-Bedingungen - mit Maske und Handschuhen - halfen Max Wiemers (Junge Liberale) und Thomas Bloch (Freie Demokraten) bei der Lebensmittelausgabe der Herner Tafel aus. Neben der professionellen Organisation vor Ort waren die Liberalen vom motivierten Einsatz der ehrenamtlichen Helfer beeindruckt.

"Für mich ist ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement unverzichtbar für eine lebendige Bürgergesellschaft. Ohne tatkräftigen Freizeiteinsatz für sich und andere kann kein Gemeinwesen Wohlstand, sozialen Zusammenhalt und Stabilität wahren“, so Thomas Bloch. „Es ist traurig, dass in einem so reichen Land wie Deutschland Menschen auf Einrichtungen wie die Tafel angewiesen sind, deshalb ist es gut, dass es so etwas gibt und durch viele helfende Hände unterstützt wird“ ergänzt Max Wiemers.