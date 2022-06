Saarland.

Petra Berg (SPD) Ministerin für das Ressort Umwelt, Klima, Agrar, Mobilität, Verbraucherschutz sowie Justiz, rät Verbrauchern Geld zurückzulegen.



Frau Ministerin, nicht jeder Bundesbürger wird fürstlich mit Steuergeldern begünstigt.

10 Millionen Bürger arbeiten im Mindestlohnsektor. Rentner/innen, Alleinerziehende, Menschen in Hartz 4 Bezug können kaum noch Erforderliches kaufen. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, haben Lebensmittelpreise einen nie gekannten Inflationsstand erreicht. Alle Energieformen sind für viele Menschen fast unbezahlbar geworden. Wovon sollen diese Bürger Geld für die Energie zurücklegen, das ist von einer SPD-Ministerin zynisch und menschenverachtend? Aufhören zu essen ist wohl nur die einzige Möglichkeit zu sparen. Sparen, weniger essen und frieren nur für die oben genannten Personengruppen? Traurig genug von einer SPD-Ministerin so was zu hören! Der Bund mit der neoliberalen FDP wird den Menschen nur wenig helfen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach der Ausrufung der Alarmstufe im deutschen Notfallplan Gas wegen der Verringerung der Gaslieferungen durch Russland hat Saar-Verbraucherschutzministerin Petra Berg zur vorsorglichen Bildung finanzieller Rücklagen aufgerufen. "Es ist in der jetzigen Situation sinnvoll, monatlich Geld beiseite zu legen, um mit diesem, nennen wir es Putin-Puffer, mögliche hohe Nachzahlungen stemmen zu können", erklärte die Sozialdemokratin am Donnerstag. Wladimir Putin ist der Präsident Russlands, das gegen die Ukraine Krieg führt.

Darüber hinaus legte Ministerin Berg jedem ans Herz, zu Hause den Energieverbrauch soweit wie möglich zu drosseln. "Die aktuelle Situation zwingt uns alle dazu, mit unseren Ressourcen sorgsamer umzugehen. Oft helfen schon einfache Maßnahmen, um Energie einzusparen." Die Verbraucherzentrale biete hierzu Beratungen an. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssten indessen keine Angst haben, "dass sie wegen der angespannten Lage nicht mehr mit Energie versorgt werden".