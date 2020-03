Nach Weltkriegsbomben sucht die Straßen.NRW-Niederlassung Ruhr während des A43-Ausbaus auf sechs Spuren im Bereich Herne. Deswegen kommt es auf der A42 und der A43 an den drei kommenden Wochenenden zu Verkehrsbehinderungen.



Von Freitag, 13. März, um 20 Uhr bis Montag, 16. März, um 5 Uhr ist die A43 zwischen Recklinghausen-Hochlarmark und Herne-Eickel betroffen. Hier wird parallel in beiden Fahrtrichtungen gearbeitet. Dabei wird jeweils einer der beiden Fahrstreifen gesperrt und untersucht, so dass immer ein Fahrstreifen für die Autofahrer offen bleibt. Im Bereich der Brücke über die Forellstraße werden zudem Fahrbahnschäden beseitigt.

Von Freitag, 20. März, ab 20 Uhr bis Montag, 23. März, um 5 Uhr wird auf der A42 zwischen den Anschlussstellen Herne-Crange und Herne-Baukau gearbeitet. Auch hier wird jeweils erst der eine, dann der andere Fahrstreifen gesperrt, parallel in beiden Fahrtrichtungen.

Am Wochenende von Freitag, 27. März, ab 20 Uhr bis Montag, 30. März, um 5 Uhr werden die Verbindungsfahrbahnen von der A43 in Fahrtrichtung Wuppertal zur A42 in Fahrtrichtung Dortmund und in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Herne-Eickel wird eingerichtet.

Straßen.NRW bietet Bürgern die Möglichkeit, ihre Fragen oder Anregungen zum A43-Ausbau per Mail an Neue-A43@strassen.nrw.de schicken.