Längst laufen die Planungen zur Kommunalwahl am 13. September. Passend dazu hat das Team Wahlen eine Broschüre herausgegeben. "Wählen leicht gemacht" beantwortet auf 20 Seiten die wichtigsten Fragen zum anstehenden Urnengang. Die vier Wahlen des Oberbürgermeisters, der Stadtverordneten, der Bezirksvertretungen und der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) finden gleichzeitig statt.

Was sind die Aufgaben des Oberbürgermeisters und der Gremien? Wie finde ich am 13. September mein Wahllokal? Was muss man tun, wenn man sich in Zeiten von Corona doch für die Briefwahl entscheidet? Damit niemand ausgeschlossen wird, gibt es die Antworten in Leichter Sprache. „Leichte Sprache ist eine vereinfachte Version der deutschen Sprache, die für eine hohe Verständlichkeit optimiert ist“, sagt Ulrich Katter aus dem städtischen Pressebüro. In Abstimmung mit Sebastian Reißig aus dem Team Wahlen übernahm Katter die Übersetzung in Leichte Sprache.

Die Broschüre ist in einer Auflage von 2000 Exemplaren erschienen und liegt in den Rathäusern, dem Bürgerlokal und anderen städtischen Einrichtungen zur Abholung aus. Im Internet steht sie als PDF-Datei zum Download bereit:

www.herne.de/

leichte-sprache