Um mehr als zu 10 Euro könnten die Löhne pro Stunde auf Baustellen bald auseinandergehen. Bauarbeiter, die keinen Tariflohn bekommen, müssen jetzt sogar um ihren Mindestlohn bangen. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt könnte in Herne ein Großteil der 2100 in dieser Branche beschäftigten Arbeitnehmer davon betroffen sein.

Die Gewerkschaft fordert, dass Arbeitgeber einem Schlichterspruch zustimmen sollen, der neue Mindestlöhne für die Branche vorsieht. Dieser sieht vor, dass ab April die Löhne für Hilfsarbeiten auf mindestens 12,55 Euro steigen und die für Facharbeiten auf mindestens 15,40 Euro. Gewerkschaftsmitglied Gabriele Henter: "Wenn Arbeitgeber die neuen Mindestlöhne nicht akzeptieren, wäre das ein Lockruf an Billig-Firmen, als Dumping-Konkurrenz auf den Markt zu drängen. Diese würden den Tariflohn bezahlenden Unternehmen wirtschaftlich das Handwerk legen.“

Die Vorsitzende des Gewerkschaftsraumes Bochum/Dortmund warnt heimische Bauunternehmen davor, sich auf einen Kamikaze-Kurs einzulassen. Sollten die Arbeitgeber kein grünes Licht für höhere Mindestlöhne geben, droht schlimmstenfalls der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde als unterste Verdienstgrenze.

Der Bau dürfe nicht zur Niedriglohn-Branche werden, warnt Henter. Die Folgen für die Beschäftigungsentwicklung wären verheerend, Facharbeiter würden dann abwandern. Junge Menschen ließen sich für diesen Beruf dann kaum noch begeistern.

Wie stark die Diskrepanz zwischen den Arbeitnehmern geworden ist, verdeutlicht diese Zahl: Der Tariflohn für einen erfahrenen Maurer, Zimmerer oder Straßenbauer liegt derzeit bei 20,63 Euro.