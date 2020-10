Die Wewole hat ihre Werkstätten seit Montag wieder geschlossen. Als Grund für diese Maßnahme nennt die Stiftung die Entwicklung der Corona-Zahlen. Von der Maßnahme betroffen sind rund 1100 Menschen mit Behinderungen.

Die erneute Schließung ist das Ergebnis einer Sitzung der Leitungskonferenz der Wewole am vergangenen Sonntag. Die Werkstätten der Wewole hatten nach dem ersten Lockdown erst zum 21. September wieder ihren normalen Betrieb aufgenommen.

Eine Notbetreuung für Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige in Schlüsselpositionen arbeiten oder für die eine Tagesstruktur absolut notwendig ist, wird von der Stiftung angeboten. Fragen dazu werden unter der Telefonnummer 02323/934101 beantwortet. Geöffnet bleiben der Hofladen an der Nordstraße und die dortige Floristik sowie der Backshop im Hauptbahnhof Castrop-Rauxel.

