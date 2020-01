Die Stadt lädt ihre Bürger ein, am Montag an die Opfer der Shoah zu erinnern. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 12 Uhr im Kulturzentrum am Willi-Pohlmann-Platz. Erwartet werden Stephan Holthoff-Pförtner, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales und den Regierungspräsidenten Hans-Josef Vogel.

Nach einer Rede von Oberbürgermeister Frank Dudda erinnern Schüler der Gymnasien Wanne und Eickel sowie der Gesamtschule Wanne-Eickel mit einer Präsentation an die Gräuel von Auschwitz. Das Vernichtungslager war am 27. Januar 1945 befreit worden. Seit 1996 ist der Jahrestag in Deutschland offizieller Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Band der Gesamtschule sorgt für den musikalischen Rahmen.

Nach dem Festakt versammeln sich die Teilnehmer am Shoah-Mahnmal auf dem Willi-Pohlmann-Platz. Holthoff-Pförtner und Vogel halten am Mahnmal Reden. Dort wird mit Hanna Schmitz außerdem eine Zeitzeugin sprechen.