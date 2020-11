Auf Kollisionskurs: Der Schwerverkehr zwischen dem Gewerbegebiet Friedrich der Große und den Auffahrten der Autobahn 42 beeinträchtigt die Lebensqualität der Anwohner. Besonders betroffen sind die Anlieger der von-Waldhausen-Straße.

Nach der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Sodingen äußern die Christdemokraten Kritik an der Verwaltung. Auf den Vorschlag zur Tagesordnung der CDU zur schlechten Verkehrssituation im Bereich der Von-Waldthausen-Straße habe die Verwaltung nur unbefriedigende Antworten gegeben. Diese ließen auch bei den Bürgern viele Fragen offen, so die Einschätzung der CDU.

Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Friedrich der Große führe zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und einer ständigen Lärmbelästigung und das auch zu Abend und Nachtzeiten. Zudem werde der Zustand der Straße immer schlimmer. Dabei machen insbesondere die Leerfahrten der Lastwagen den Anwohnern zu schaffen, wenn mit überhöhter Geschwindigkeit über die Schlaglöcher gefahren wird.

Die CDU-Fraktion in Sodingen verlangt, dass vor Ort dringend Messungen durchgeführt werden. Diese müssen aufschlüsseln, wie viele Lastwagen zu welcher Zeit und mit welcher Geschwindigkeit die Verbindung zum Industriegebiet über die Von-Waldthausen-Straße nutzen, obwohl die Autobahnauffahrt Börnig in entgegengesetzter Richtung liegt. „Außerdem soll die Verwaltung den Kontakt zu den Bürgern herstellen – vielleicht kann auch ein runder Tisch mit den Unternehmen initiiert werden“, regt Herman Weidenbach an. Sofern die Verwaltung signalisiert, dass entsprechende Mess-Ergebnisse vorliegen, wird die CDU-Fraktion zu einem Ortstermin mit Beteiligung der Verwaltung laden. Ziel müsse es sein, den Anwohnern zeitnah echte Antworten und Lösungen zu präsentieren.