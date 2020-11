Laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) liegt das Risiko eines Niedriglohnes in Herne höher als im Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Aus der Sicht von Eric Lobach, Vorsitzender des DGB-Ortsvereins Herne, ist die Lage vieler Beschäftigter mittlerweile sogar dramatisch. Sein deutlicher Appell: "Es besteht dringender Handlungsbedarf."

Die Niedriglohngrenze legte der DGB für seine Studie bei einem Stundenlohn in Höhe von 11,21 Euro an. Erhielten im Jahr 2018 in ganz Nordrhein-Westfalen 17,1 Prozent aller in Vollzeit Beschäftigten eine geringere Bezahlung, lag die Quote in Herne sogar bei 17,4 Prozent. Folgende Risikofaktoren gibt es: Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund werden ebenso vergleichsweise schlecht bezahlt wie Geringqualifizierte.

Ein Mittel, den Trend umzukehren, seien Tarifverträge. 2018 hatten in unserem Bundesland 31 Prozent der Beschäftigten ohne Tarifvertrag einen Niedriglohn – gegenüber 11 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag. „Um die Tarifbindung zu verbessern, muss auch die Vergabe öffentlicher Aufträge als Hebel genutzt werden. Es ist nicht zu tolerieren,

dass die öffentliche Hand Aufträge an Unternehmen vergibt, die keine Tarifverträge anwenden“, sagte Lobach.

Um Niedriglöhne und die damit einhergehende Altersarmut zu verhindern und Existenzen zu schützen, fordert der DGB in Herne ferner die Anerkennung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Lobach: „Das ist für uns ein adäquates Mittel um Tarifbindung in einzelnen Branchen anzuheben und Arbeitsbedingungen sowie das Lohnniveau dauerhaft zu verbessern. Der Preiskampf darf nicht weiter über den Gehaltszettel der Beschäftigten geführt werden.“

Zum DGB-Report:

nrw.dgb.de/-/vuf