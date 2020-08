Nach 24 Monaten Bauphase wurde am vergangenen Montag das Erweiterungsgebäude der Grundschule Laurentiusschule eröffnet. Wegen wachsender Schülerzahlen war die Erweiterung notwendig geworden.

Die Gesamtkosten für den Neubau und weitere Baumaßnahmen belaufen sich auf mehr als 3,3 Millionen Euro. Jetzt müssen die Kinder nicht mehr in die provisorischen Container, sondern können in die Gebäude zurück. „Die Erweiterung der Schule ist ein kraftvolles Signal, das zeigt, dass wir daran glauben, dass dieser Stadtteil weiter aufblühen wird“, sagte Oberbürgermeister Frank Dudda. Er übergab den symbolischen Schlüssel an die Leiterin der Schule, Martina Nissalk.

Schulamtsdirektorin Andrea Christoph-Martini freute sich über die Erweiterung. „Ich finde, dass dieser Bau unglaublich gut gelungen ist. Alles Ringen um die besten Lösungen zu finden, hat sich gelohnt. Es ist jetzt ein Haus, in das Leben einzieht. Es wird ein Ort zum lachen, leben, lernen und groß werden.“ Der Neubau ist barrierefrei, das war Schulleiterin Martina Nissalk ein besonderes Anliegen. „Über die Rampe im Forum ist es heute möglich, dass ein im Rollstuhl sitzendes Kind in den Neubau kommt, mit dem Fahrstuhl ins zweite Obergeschoss und über einen Flur in seinen Klassenraum im Altbau fährt.“ Dazu gibt es eine behindertengerechte Toilette, der Weg zum Lehrerzimmer ist frei, genauso wie der zum Betreuungsraum am Nachmittag. Dazu kommen Orientierungshilfen für sehbehinderte Menschen in den Gebäuden.

Die im nordwestlichen Teil des Stadtbezirks Wanne gelegene Grundschule wurde 1891 erbaut und 1951 erstmalig erweitert. Das aktuelle Bauvorhaben wurde aus Mitteln des Förderprogramms des Landes zur Stärkung der Schulinfrastruktur „Gute Schule 2020“ finanziert. Der Stadt wurden für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils rund 6,5 Millionen Euro und somit in Summe rund 25,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro.

Im Hauptgebäude waren vor der Erweiterung die Klassenräume die Räume für den Offenen Ganztag und eine Gymnastikhalle im Erdgeschoss untergebracht. Das gesamte Raumangebot war allerdings für eine sreizügige Grundschule mit 297 Schülern nicht ausreichend. Der zusätzliche Raumbedarf konnte nur über ein Erweiterungsgebäude geschaffen werden. Ein zukunftsfähiges Raumprogramm für eine dreizügige Schule erforderte eine Erweiterung von rund 650 Quadratmetern Nutzfläche.

Im Erweiterungsgebäude ist unter anderem ein Bereich für den offenen Ganztag entstanden. Dazu wurden im Erdgeschoss die Küche und eine großzügige Mensa untergebracht. Die Mensa mit einer Gesamtfläche von knapp 120 Quadratmetern ist teilbar und kann unterteilt als Mehrzweckraum oder aber auch als Forum genutzt werden. Weiterhin entstanden ebenfalls auf der Ebene zwei Büroräume, Personaltoiletten, ein Handwaschraum für die Kinder und eine Rezeption als zentrale Anlaufstelle für Kinder beziehungsweise die Eltern der Offenen Ganztagsschule.