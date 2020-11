Die Bezirksvertretungen Sodingen und Herne-Mitte haben die Bezirksbürgermeister und die Stellvertretungen gewählt. Es waren die ersten Sitzungen nach der Oberbürgermeisterwahl. Peter Bornfelder (SPD) ist der neue Bezirksbürgermeister in Herne-Mitte, er wurde am vergangenen Donnerstag gewählt. Seine Stellvertreter sind Christoph Nott (CDU) und Karl Josef Schleußner (SPD). Einen Tag zuvor wurde Mathias Grunert (SPD) in seinem Amt in Sodingen bestätigt. Es ist seine zweite Amtszeit. Zu seinen Stellvertretern wurden Angelika Groß (CDU) und Klaus-Dieter Gülck (Grüne) gewählt. Foto: Thomas Schmidt/

