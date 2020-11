Betrüger in gelben Warnwesten: Die Herner Polizei ermittelt gegen falsche Ordnungsamtsmitarbeiter, die unter einem Vorwand versucht haben, Geld zu kassieren.

Nach mehreren Zeugenaussagen hielten sich die Täter in den vergangenen Tagen mehrfach im Volkspark Eickel auf und kontrollierten, ob Passanten Masken trugen. Auf diese Weise haben die Betrüger versucht, Spaziergänger um ihr Geld zu bringen. Eine Maskenpflicht besteht in diesem Bereich nicht. Bekleidet waren die Betrüger mit gelben Westen mit der Aufschrift "Ordnungsamt". Sie wurden außerdem in der neu gekennzeichneten Fahrradstraße auf der Bochumer Straße beobachtet.

Stadt und Polizei weisen ausdrücklich darauf hin, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Einsatz aktuell keine Warnwesten tragen. Stattdessen sind sie in dunkelblauer Dienstkleidung unterwegs. Mithilfe ihres Dienstausweises können sie sich stets legitimieren.



Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim zuständigen Regionalkommissariat (KK 35) unter der Telefonnummer 02323 / 950 8510 zu melden.

In akuten Fällen soll der Polizeinotruf 110 gewählt werden.

Pressestelle: Polizei Bochum