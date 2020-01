Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder für das kommende Schuljahr an einer Offenen Ganztagsschule anmelden wollen, können das zwischen Montag, 27. Januar, und Freitag, 7. Februar, tun. Dafür brauchen sie den ausgefüllten Vertrag und den ausgefüllten Schülerbogen. Die Vordrucke dafür können während der Öffnungszeiten in den Geschäftszimmern der Schule oder den Räumen des offenen Ganztags abgeholt werden.

Weil nur eine begrenzte Anzahl an Betreuungsplätzen zur Verfügung steht, ist es wichtig, dass die Kinder bis spätestens 7. Februar angemeldet werden. Sollte es mehr Anmeldungen als Plätze geben, werden die Kinder ausgewählt. Für die Berechnung der Elternbeiträge müssen die Erziehungsberechtigten eine Erklärung ausfüllen und Belege einreichen. Sobald die Verträge geschlossen sind, schreibt der Fachbereich Schule und Weiterbildung die Familien an.