Kinder und Jugendliche, die auf eine weiterführende Schule wechseln wollen, müssen sich bald anmelden. Jungen und Mädchen, die in die fünfte Klasse an Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium gehen wollen, müssen am 4., 5., oder 6. Februar angemeldet werden. Am Dienstag sind die Geschäftszimmer der Schulen von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr. Die Anmeldetermine für die Hauptschule sind Dienstag, 18. Februar, von 8 bis 18 Uhr sowie an den beiden folgenden Tagen von 8 bis 16 Uhr. Für die Anmeldung sind die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch nötig sowie das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse und der Anmeldebogen.

Jugendliche, die die Sekundarstufe II, die Klassen 10 beziehungsweise 11 besuchen möchten, haben dafür vom 3. Februar bis zum 21. Februar die Gelegenheit. Die Anmeldungen werden in den Geschäftszimmern der Schulen entgegengenommen. Es wird empfohlen, einen Termin zu vereinbaren. Für die Anmeldungen sind die Abstammungsurkunde, eine Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses nötig sowie die unterschriebene Anmeldung der Internetplattform "Schüler online" und das Anmeldeformular. Die Anmeldungen zu den Berufskollegs der Stadt sind im selben Zeitraum möglich. Das Geschäftszimmer des Mulvany-Berufskollegs ist montags bis donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 14 Uhr geöffnet sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Die Anmeldezeiten am Emschertal-Berufskolleg sind montags bis mittwochs von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Wer die Bildungsgänge Technik und Gesundheit wählen möchte, meldet sich am Standort Steinstraße an, für Sozialpädagogik, Hauswirtschaft, Ernährung und Textil am Standort Westring. Es sind die unterschriebene Anmeldung der Internetplattform "Schüler online" nötig und Anmeldeformular. Außerdem brauchen Schüler eine Kopie und das Original des Abschlusszeugnisses oder Zwischenzeugnisses der bisherigen Schule, einen tabellarischen Lebenslauf, den Personalausweis oder eine Meldebestätigung und zwei Passfotos. Für bestimmte Bildungsgänge des Emschertal-Berufskollegs sind weitere Unterlagen nötig.