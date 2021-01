Das erweiterte Kinderpflege-Krankengeld kann von gesetzlich Versicherten bei ihrer Krankenkasse beantragt werden. Darauf weist die AOK hin. „Wir wollen mit schnellen digitalen Lösungen Eltern helfen, unbürokratisch an das Kinderpflege-Krankengeld zu kommen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.



Nach der neuen Regelung können in diesem Jahr pro Elternteil statt 10 nun 20 Tage für die Betreuung von Kindern genutzt werden, bei Alleinerziehenden sind es 40 Tage. Elternpaare oder Alleinerziehende mit zwei Kindern haben Anspruch auf maximal 80 Tage. Bei weiteren Kindern erhöht sich der Anspruch auf maximal 90 Tage – egal wie viele Kinder in der Familie leben. Das Kinderpflege-Krankengeld beträgt 90 Prozent des Nettolohns.

Die neue Regelung sieht vor, dass das Geld auch beantragt werden darf, wenn zum Beispiel wegen Schul- oder Kindertagesstättenschließungen die Betreuung des Kindes nicht sichergestellt werden kann oder die Präsenzpflicht der Kinder in den Schulen aufgehoben wurde. Der Anspruch auf diese Leistung ist daran geknüpft, dass das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bleibt das Kind zu Hause, weil es erkrankt ist, muss bei der Krankenkasse ein ärztliches Attest eingereicht werden. Wenn Eltern ihr Kind aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause betreuen müssen, reicht ein einfacher Antrag zur Auszahlung aus. Ein Nachweis der Kindertagesstätte oder Schule zur pandemiebedingten Schließung ist dabei in der Regel für AOK-Versicherte nicht erforderlich.

Die Pflege eines erkrankten Kindes ist ein triftiger Grund für den Arbeitnehmer, der Arbeit fernzubleiben. Der Arbeitgeber muss seinen Mitarbeiter von der Arbeit freistellen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Wenn der Arbeitgeber das Gehalt nicht fortzahlt, springen die gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten ein.