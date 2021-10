Die Volkshochschule lädt in Kooperation mit der Wewole-Stiftung zu einem Vortrag über die Vorsorge durch ein Behindertentestament ein. Am 27. Oktober, 18:30 Uhr, berichtet Thomas Makowka, Rechtsanwalt für Erb- und Vermögensrecht, was zu beachten ist, wenn Sie einen Angehörigen mit Behinderung als Erben einsetzen möchten. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet in den Räumen des Wewole-Forum, City Center, 1. Obergeschoss, Bahnhofstraße 7a-c statt.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle, Tel. 02323/16-2920 und 02323/16-3584, entgegen.