Experten des Rheumazentrums Ruhrgebiet nahmen am Deutschen Rheumatologie-Kongress statt. Dieser fand aufgrund der Corona-Pandemie erstmals in einem digitalen Format statt. Die Herner brachen sich mit 11 Vorträgen, 5 Vorsitzen zu Vorträgen und 17 Wissenschafts-Postern ein.

Ziel einer Studie, an der die Mitarbeiter des Rheumazentrums federführend beteiligt waren, war es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, inwiefern eine App die Behandlung von Patienten unterstützen können, die an einer entzündlich-rheumatische Erkrankung der Wirbelsäule leiden. Bereits in früheren Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Patienten mit der Erkrankung rheumatoider Arthritis davon profitierten, wenn sie ihre Krankheitsdaten regelmäßig digital in einer App protokollierten. Sie hielten sich genauer an die Einnahme der verordneten Medikamente, konnten Alltagsaktivitäten besser bewältigen und waren weniger besorgt über ihre Zukunft.

Das Team um Oberärztin Uta Kiltz analysierte Nutzbarkeit, Machbarkeit und die Vergleichbarkeit digitaler und auf Papier erfasster Daten zur Krankheitsaktivität.

Die Patienten sollten Daten zur Krankheitsaktivität alle zwei Wochen per App an das Studienzentrum übermitteln. Es zeigte sich, dass nur etwa ein Drittel der Patienten regelmäßig die Daten tatsächlich mitteilte. Patienten, die wegen hoher Krankheitsaktivität eine neue medikamentöse Behandlung begannen, übermittelten innerhalb der ersten zwölf Wochen häufiger ihre Werte als jene ohne Behandlungswechsel und nutzen die App öfter. Es ist also davon auszugehen, dass die aktuelle Krankheitsaktivität die Häufigkeit der Übermittlung beeinflusst. „Im nächsten Schritt möchten wir im Rahmen einer neuen Studie herausfinden, ob sich durch die Nutzung der App die Therapieeffekte steigern lassen“, so Kiltz.