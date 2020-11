Während Schnee und Eisglätte noch auf sich warten lassen, hat die dunkle Jahreszeit längst begonnen. Vor allem für Fußgänger und Radfahrer kommt es jetzt darauf an, gesehen werden, denn Sichtbarkeit entscheidet im Zweifel über Leben und Tod.

Erst aus etwa 25 Metern wird ein dunkel gekleideter Fußgänger für einen Autofahrer sichtbar. Wenn der Wagen mit 50 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, braucht er zum Anhalten jedoch rund 28 Meter. Der Fußgänger hätte in diesem Beispiel kaum eine Chance, dem Zusammenstoß zu entgehen.

Reflektierende Kleidung schafft Abhilfe. Sie lässt Fußgänger und Radfahrer bei Dämmerung und Dunkelheit leuchten, spätestens dann, wenn sie von einem Scheinwerfer angestrahlt werden. Reflektierende Materialien tragen somit entscheidend zur besseren Erkennbarkeit bei. Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten sie darauf achten, dass Sie von den anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden können.

Es gibt einige Tipps, mit denen man auf der Straße die eigene Sicherheit signifikant erhöhen kann. Fußgänger sollten helle Kleidung tragen und Fahrbahnen immer an Ampeln oder gut beleuchteten Überwegen überqueren. Falsches Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer sollte man grundsätzlich einkalkulieren.

Für Kinder empfehlenswert sind reflektierende Anhänger an ihrer Kleidung befestigt haben. Gute Schultornister und Rucksäcke sind mit Reflexionsstreifen ausgestattet.

Reflektierende Kleidung verhilft auch Fahrradfahrern zu mehr Sicherheit. Die Beleuchtung vorne und hinten am Fahrrad sollte funktionieren. Achtung: Auf feuchtem Untergrund kommt den bremsen eine noch größere Bedeutung zu. Auf nassem Laub sollte die Geschwindigkeit angepasst werden.

Übrigens: 90 Prozent der notwendigen Informationen im Straßenverkehr nehmen wir über das Auge wahr, aber nur 5 Prozent beträgt die nächtliche Sehleistung des menschlichen Auges gegenüber des Tageswertes. Und: Alle 13 Jahre benötigt das menschliche Auge die doppelte Lichtmenge, um gleich viel sehen zu können wie ein Zwanzigjähriger.