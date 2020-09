Die Medizinische Klinik I des Marienhospitals ist eines von sechs Lipidologischen Kompetenzzentren in Deutschland. Über die Auszeichnung freuen sich Professor Timm Westhoff und seine Mitarbeiter.

Für Patienten mit Fettstoffwechselstörungen ist es wichtig, dass Diagnosen frühzeitig gestellt werden und die ideale Therapie gefunden wird. So können mögliche Folgeerkrankungen, wie ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, verhindert oder zumindest verzögert werden. Westhoff: "Für eine optimale und umfassende Behandlung, vor allem bei Vorerkrankungen, arbeiten wir daher eng mit Kollegen aus anderen Fachbereichen zusammen.“

Diese Zusammenarbeit ist für die Zertifizierung besonders wichtig. Ein Lipidologisches Kompetenzzentrum muss über ein Netzwerk aus Partnern unterschiedlicher Fachdisziplinen verfügen und dieses übergreifend koordinieren. Diese Voraussetzungen erfüllt die Medizinische Klinik I durch ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Kardiologie, der Allgemein- und Viszeralchirurgie oder auch der Gefäßchirurgie. Für Betroffene kann so ein hoher Qualitätsstandard in der Versorgung garantiert werden.

„Die Auszeichnung bestätigt uns in unserer Arbeit und dem Bestreben, die Patienten optimal zu versorgen“, betont Westhoff. „Dass wir in der Region Rhein-Ruhr das einzige zertifizierte Zentrum sind, ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Klinik. Dadurch sind wir eine überregionale Anlaufstelle für Patienten mit Fettstoffwechselstörungen, besonders für schwierige Fälle.“ Vergeben wird die Zertifizierung von der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen.