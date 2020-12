Die Herne-App erweitert seit April dieses Jahres das städtische Informationsangebot. Nun wird der Service für mobile Endgeräte neu aufgesetzt.



Ein Mängelmelder für unterwegs, Push-Nachrichten, falls es einmal schnell gehen muss und ein umfangreiches Informationsangebot auf Basis der Inhalte der städtischen Webseite: Diese Mischung hat die Herne-App zu einem geschätzten und gut nachgefragten Informationsangebot aus dem Rathaus werden lassen.

Nun steht eine Überarbeitung der App an, da die Stadt aufrüsten wird und so in Zukunft zusätzliche Services für Bürger anbieten möchte. Um weiter die Menschen via App informieren zu können, bereitet die Stadt gegenwärtig mit einem neuen Partner aus dem kommunalen Umfeld eine Nachfolgelösung der bisherigen App vor. Diese soll im Januar erhältlich sein. „Damit stellen wir die Weichen für eine weitere Stärkung unseres digital Angebots“, sagt Pierre Golz aus der Stabstelle Digitalisierung. „Wir werden auf Basis der neuen Technologie zusätzliche Services integrieren.“

Noch ist die bisherige App in den gängigen App-Stores verfügbar und funktional. In der Vorbereitung des Wechsels kann es jedoch zu Einschränkungen in der Funktionalität kommen.