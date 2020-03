Die Männer in Orange gehören zum täglichen Straßenbild. Sie machen ihren Job und entsorgen unseren Abfall. Manchmal nerven sie ein bisschen, wenn der Müllwagen die Straße blockiert, obwohl man es gerade so eilig hat.



Doch in diesen Tagen kann man eine Veränderung beobachten. Viele Menschen nicken ihnen anerkennend zu, loben ihren Einsatz in der Zeit der Krise. Abfallentsorgung ist eine wichtige Dienstleistung für den Gesundheitsschutz und die Hygiene. Für die Entsorgung Herne hat die Aufrechterhaltung der Kernaufgaben mit einer ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern oberste Priorität. Ebenso wichtig ist es, durch bestimmte Maßnahmen, wie die Reduzierung persönlicher Kontakte, die Gesundheit der Beschäftigten sowie der Bürger zu schützen und die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Deshalb sind Kundencenter und Wertstoffhof für den Publikumsverkehr geschlossen.

Viele Dienstleistungen sind per E-Mail oder telefonisch abrufbar, doch die Leerung der Mülltonnen kann nur vor Ort erfolgen. Müllwerker können nicht im Home-Office arbeiten. Sie sind jeden Tag draußen vor Ort, um die Abfallentsorgung zu gewährleisten. Durch umsichtiges Verhalten können alle Bürger dazu beitragen, dass ihre Arbeit ohne Verzögerung verlaufen kann.

Sämtliche Anwohner sind dazu aufgerufen, ihre Autos so zu parken, dass die Müllwerker keine unnötig langen Wege vom Standplatz der Abfallbehälter bis zu ihren Entsorgungsfahrzeugen zurücklegen müssen. So lassen sich Verzögerungen vermeiden.

Abfälle, die gefahrlos gelagert werden können, wie Papier, Pappe, alte Möbel und Gebrauchsgegenstände können einige Zeit von der Entsorgung zurückgestellt werden. Durch ein planvolles Handeln werden die Beschäftigten von Entsorgung Herne entlastet und können ihre Kräfte bündeln, um die Kernaufgaben der Abfallentsorgung wahrzunehmen.

Auch mindergefährliche Schadstoffe wie Lackfarben, Frostschutzmittel und Nagellackentferner können gefahrlos gelagert werden. Nach derzeitigem Planungsstand soll das Schadstoffmobil am 28. April im Stadtgebiet unterwegs sein.

„Wenn es Ihnen irgend möglich ist, nehmen Sie den Vollservice bei Rest-und Biotonnen vorübergehend nicht in Anspruch. Sie helfen den Müllwerkern bei ihrer Arbeit, wenn Sie Ihre Abfallbehälter rechtzeitig zur Abholung um 6.30 Uhr am Straßenrand zur Abfuhr bereitstellen“, appelliert Horst Tschöke, Vorstand von Entsorgung Herne, an die Vernunft der Herner.