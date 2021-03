Unter dem Titel „Open Sunday Rallye“ erkunden in diesem Monat Kinder der Freiherr-vom-Stein-Grundschule Wanne-Süd. Wöchentlich bekommen diese über die Grundschule einen Laufzettel mit Fragen und Rätseln ausgeteilt, der an den Wochenenden zusammen mit den Eltern ausgefüllt werden soll.

Drei Routen führen die Kinder zum Beispiel durch den Sportpark und den Dorneburger Park. Hierbei erfahren die Schüler Wissenswertes über ihr Quartier und sammeln wissenschaftliche Erkenntnisse. Natürlich wurde darauf geachtet, dass Sport und Spiel nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund werden Spielplätze in die Routenverläufe integriert und den Kindern kleinere sportliche Aufgaben gestellt. Nach Absolvierung der Rallyes winkt den Kindern nach den Osterferien ein Preis, welcher mit Unterstützung des Rotary-Clubs Luna bereitgestellt wird.

In einer Gemeinschaftsaktion ist es Stadtsportbund, Stadtteilbüro sowie weiteren Einrichtungen damit gelungen, ein kurzfristiges Bewegungsangebot für Kinder zu organisieren. Nach den Osterferien soll das Projekt an der Grundschule Kunterbunt stattfinden. Eine Ausweitung auf weitere Grundschulen ist denkbar, bei Interesse können sich die Grundschulen an den Stadtsportbund wenden.

Die "Open Sunday Rallye" ist ein pandemiebedingtes Alternativprogramm des "Open Sunday". Hierbei handelt es sich um ein von der Universität Duisburg-Essen entwickeltes Konzept zur Sport- und Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen. Im Kern zielt das Konzept darauf ab, an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen die Sporthallen von Grundschulen für Kinder und Jugendliche zu öffnen. Unter Anleitung wird ihnen dort ein Programm angeboten, welches Spaß an Sport und Bewegung vermitteln soll.