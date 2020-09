An der Kleinen Martinistraße im Stadtteil Röhlinghausen ist die dritte Kleine Kindertagesstätte Herne gestartet. In der Großtagespflegestelle werden neun Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zu drei Jahren betreut.

Mit Julia Betzholz und Vanessa Herke sowie Marina Neutzler kümmern sich staatlich anerkannte Erzieherinnen beziehungsweise eine staatlich anerkannte Kinderpflegerin um die Kleinen. In dieser Form der Kindertagespflege sind familiäre Strukturen eine wichtige Voraussetzung. So gehen die Tagespflegepersonen zum Beispiel einkaufen und bereiten das Essen für die Kinder selbst zu.

Für die Kindertagesstätte hat die Stadt einen Bungalow mit rund 100 Quadratmetern Fläche angemietet und für die Bedürfnisse der Kinderbetreuung umgebaut. Neben einem weitläufigen Spielraum mit Zugang zum geschützten Garten gibt es einen Ruheraum, eine Küche und ein Bad mit einem Wickelbereich sowie ein Büro. Alles ist freundlich gestaltet und für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern eingerichtet. „In der Kindertagesstätte ist die intensive Bindung des Kindes an eine Tagespflegeperson eine wichtige Voraussetzung“, sagt Vanessa Herke.

Die Stadt hat die Kleinen Kindertagesstätten als individuelles und flexibles Betreuungsangebot neben großen Kindertageseinrichtungen konzipiert. Perspektivisch sind drei weitere dieser Betreuungsformen vorgesehen. Davon liegen eine im Bezirk Wanne und zwei im Bezirk Herne-Mitte. Zurzeit werden die Räumlichkeiten renoviert und für die Kinder ausgestattet.

Familien, die einen Betreuungsplatz für ihr unter dreijähriges Kind suchen, können sich an Ulrike Jäger im Fachbereich Kinder, Jugend, Familie unter der Telefonnummer 02323/7163176 wenden.