Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ findet die 28. Herner Frauenwoche vom 5. bis zum 21. März statt. Wegen Corona müssen neue Wege gegangen werden: In diesem Jahr setzen die Organisatoren auf eine Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen.

Das Programm mit 54 Veranstaltungen liegt jetzt in allen öffentlichen Gebäuden aus und wurde zudem auf einer Website veröffentlicht. „Wir haben einen digitalen Quantensprung hingelegt und bieten sowohl digitale als auch Präsenzangebote an“, sagt Sabine Schirmer-Klug, Leiterin des Büros für Gleichstellung und Vielfalt. Man sei flexibel genug, Präsenzveranstaltungen kurzfristig in digitaler Form stattfinden zu lassen, wenn die aktuelle Situation keine Veranstaltung vor Ort zulasse, kündigte sie an.

„Die Frauenwoche ist sehr wichtig, um den Frauen zu zeigen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt“, so Schirmer-Klug. Frauen seien von der Pandemie potenziell mehr betroffen als Männer. Die Schließung von Einzelhandel und Gastronomie, beides Frauen-Domänen, habe negative Auswirkungen auf das Einkommen der Frauen. Auch die Belastung durch Home-Schooling und geschlossene Kindertagesstätten würde vor allem die Frauen betreffen.

Für die Eröffnungsveranstaltung am Freitag kommender Woche wurde ein Video produziert, das ab 16 Uhr auf der städtischen Homepage zu sehen sein wird. In dem Video gibt es ein Grußwort von Oberbürgermeister Frank Dudda, Sabine Schirmer-Klug begrüßt die Zuschauer, Two Light Blue sorgt für das musikalische Rahmenprogramm und Anna Schiff hält einen Vortrag über Sexismus in der Werbung.

Am Montag, 8 März, gibt es ab 17 Uhr den Online-Vortrag „Das etwas andere weibliche Gehirn“ von Professorin Bettina Pfleiderer, die mit einigen Vorurteilen zum weiblichen Gehirn aufräumt. Für andere Veranstaltungen wurden verschiedene Kulturträger mit ins Boot geholt, so zum Beispiel das Emschertal-Museum und die Stadtbibliothek. Märchen, in denen Frauen tragende Rollen einnehmen, werden zum Beispiel am Dienstag, 9. März, ab 19 Uhr im Rahmen einer Online-Veranstaltung vorgestellt. Die Referentin Heike Schmidt von der Minijob-Zentrale informiert am Mittwoch, 10. März, ab 10 Uhr in einer Online-Konferenz zu Minijobs. Am Donnerstag, 18. März, berichtet Brigitte Ommeln ab 15.30 Uhr über die optimale Altersvorsorge.

Weitere Informationen: www.frauen.herne.de