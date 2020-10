Fünf-Sterne-Ausbildung bei den Stadtwerken: Zum zweiten Mal in Folge erhielten sie in der Studie „Deutschlands beste Ausbilder“ des Wirtschaftsmagazins „Capital“ eine Spitzenbewertung.

„Ob Ausbildung oder duales Studium – trotz coronabedingter Unsicherheiten konnten wir uns in beiden Bereichen gegenüber dem Vorjahr noch verbessern“, sagt Bianka-Sybille Horstmann, Personalleiterin der Stadtwerke, nicht ohne Stolz. Zusammen mit ihren Mitarbeitern betreut sie zurzeit 23 Auszubildende im technischen und kaufmännischen Bereich, darunter vier im dualen Studium. In Kürze starten die Einstellungstests für das kommende Jahr. Diese finden übrigens online statt.

Der Umgang mit digitalen Medien und die technischen Kompetenzen flossen darum auch in die Bewertung ein. Auch die Betreuung der Auszubildenden im Betrieb oder die Chancen auf eine Übernahme wurden in einem umfangreichen Fragenkatalog ermittelt. Mit fünf von fünf Sternen vergaben die Talent-Plattform Ausbildung.de und die Personalmarketing-Experten von Territory Embrace Bestnoten in allen Bereichen. Insgesamt hatten sich mehr als 660 Unternehmen, darunter auch Dax-Konzerne und große Behörden, an der Studie beteiligt.